Алексей Бадюков: "Досрочный выигрыш Евротура – отличный показатель"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр между сборными России и Чехии (4:2) подчеркнул, что соперники сами себе создали проблемы. Бадюков отметил хороший эмоциональный уровень в команде Олега Знарка.

– Выступление с чехами произвело приятное впечатление, тем более что оно позволило добыть победу на Шведских играх спустя девять лет, – сказал Бадюков. – Наконец-то нам покорился шведский этап Евротура. Ну а то, что мы досрочно выиграли Евротур – отличный показатель. Победил тот, кто больше этого хотел.

Если говорить непосредственно об игре с чехами, соперник мог прибавить, на мой взгляд, если бы им было очень нужно что-то сделать. Но этого не произошло, потому что наша команда не позволила. Но и мы не использовали все свои моменты. Только у Ткачева было три выхода в ноль.

Отмечу, что наши ребята сыграли на хорошем эмоциональном уровне. Начало матча было тяжелое, а потом чехи сами привезли себе проблемы – дали нам возможность забивать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)