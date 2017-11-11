Алексей Анисимов: "Нарушения Плотникова не было, по первому ощущению"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов разобрал эпизод с удалением (5+20) нападающего Сергея Плотникова в матче Швейцария – Россия на Кубке "Карьяла". Форвард был удален в начале второго периода.

– Я пока не разбирал более четко на видео, но по первому ощущению, нарушения не было, – заявил Анисимов. – Обсуждать работу судей на турнире некорректно с точки зрения корпоративной этики, но как бывший арбитр скажу, что это был хороший силовой прием. Могло показаться, что Плотников подсек ногой швейцарца.

– Вердикт главного судьи связан именно с этим?

– Верно. По правилам ИИХФ если в этом моменте имела место задержка соперника клюшкой, то это сразу 5 минут. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Швейцария - Россия