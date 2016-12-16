Александр Медведев: "Отмена трансляции – вопиющая ситуация"

Член правления ФХР, первый президент КХЛ Александр Медведев возмутился отказом Первого канала показывать матч Россия – Чехия (5:1). Вместо трансляции встречи в прямом эфире телеканал показал передачи передача "Давай поженимся!" и "Поле чудес". Все подробности – в материале "СЭ".

– Рейтинги спорта якобы падают, и Первый канал ставит на это время передачу "Давай поженимся", – сказал Медведев. – Однажды я пытался посмотреть эту передачу, и долго думал – какая у нее аудитория. Понятно, что молодежь ее не смотрит, потому что они в другом месте ищут невест и женихов. Потом я думал, что может, таким образом идет подготовка нетрадиционных браков. Но пока вроде до этого дело не дошло. Поэтому на эти рейтинги ссылаться невозможно. Возникает вопрос: у нас действительно эту передачу смотрят в стране больше, чем Кубок Первого канала? Мы знаем, как делаются опросные рейтинги.

Первый канал отдал показ "Матчу ТВ", но у них своя сетка. Это очень печально. Я помню дискуссию с Первым каналом, когда они не хотели показывать матчи вечером. В результате игры проходили в обед.

А может и хорошо, что так произошло: чем меньше этот канал нас показывает, тем лучше мы играем. Шутки шутками, а я считаю, что это вопиющая ситуация.

Назвали рейтинг матча со шведами 6,9. Но у нас до сих пор нет объективной системы подсчета аудитории. Если хотите я для любой передачи соберу рейтинг, какой вы мне закажите. Так и возникает вопрос: в чем роль государственного канала – в одурманивании или в воспитании?

Все недоумевают. В сетях уже пошли шутки об этом событии. Только они с горьким для нас оттенком. Думаю, Первому каналу еще не поздно пересмотреть свою позицию, потому что сказали, что и решающий матч не будут показывать.

Я думаю, эта ситуация дойдет до Президента. Мы знаем, как Владимир Владимирович Путин относится к хоккею и сколько он сделал для развития хоккея и других видов спорта. Честно говоря, я не нахожу объяснения тому, почему это произошло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)