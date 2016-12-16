22:45 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Александр Медведев: "Отмена трансляции – вопиющая ситуация"

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Член правления ФХР, первый президент КХЛ Александр Медведев возмутился отказом Первого канала показывать матч РоссияЧехия (5:1). Вместо трансляции встречи в прямом эфире телеканал показал передачи передача "Давай поженимся!" и "Поле чудес". Все подробности – в материале "СЭ".

 
Вчера. Москва. Швеция - Россия - 3:1. Российские хоккеисты покидают лед после поражения.Андрей Голованов: "Почему падают рейтинги хоккея? Люди не привыкли к поражениям!"

– Рейтинги спорта якобы падают, и Первый канал ставит на это время передачу "Давай поженимся", – сказал Медведев. – Однажды я пытался посмотреть эту передачу, и долго думал – какая у нее аудитория. Понятно, что молодежь ее не смотрит, потому что они в другом месте ищут невест и женихов. Потом я думал, что может, таким образом идет подготовка нетрадиционных браков. Но пока вроде до этого дело не дошло. Поэтому на эти рейтинги ссылаться невозможно. Возникает вопрос: у нас действительно эту передачу смотрят в стране больше, чем Кубок Первого канала? Мы знаем, как делаются опросные рейтинги.

Первый канал отдал показ "Матчу ТВ", но у них своя сетка. Это очень печально. Я помню дискуссию с Первым каналом, когда они не хотели показывать матчи вечером. В результате игры проходили в обед.

А может и хорошо, что так произошло: чем меньше этот канал нас показывает, тем лучше мы играем. Шутки шутками, а я считаю, что это вопиющая ситуация.

Назвали рейтинг матча со шведами 6,9. Но у нас до сих пор нет объективной системы подсчета аудитории. Если хотите я для любой передачи соберу рейтинг, какой вы мне закажите. Так и возникает вопрос: в чем роль государственного канала – в одурманивании или в воспитании?

Все недоумевают. В сетях уже пошли шутки об этом событии. Только они с горьким для нас оттенком. Думаю, Первому каналу еще не поздно пересмотреть свою позицию, потому что сказали, что и решающий матч не будут показывать.

Я думаю, эта ситуация дойдет до Президента. Мы знаем, как Владимир Владимирович Путин относится к хоккею и сколько он сделал для развития хоккея и других видов спорта. Честно говоря, я не нахожу объяснения тому, почему это произошло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Maestro2

господи,да первому плевать на мнение всех..у них свое мнение на планирование телевизионной сетки

01:36

SIZ170

первый канал за госбабло показывает хрен поймешь что....

01:17

Армеец-1

Просто не давайте Первому транслировать спорт, пусть подбирает подачки от спортивных мероприятий вплоть до ЧМ-2018г. А когда придёт ЧМ 2018г. просто тупо не дать ему прав на трансляцию ни одного матча. Пусть свои "Давай поженимся" во время матчей ЧМ показывает и смотрит на свои г.о.в.ё.н.ы.е. рейтинги..

00:48

Al Rains

Платите нам бабло-будем, может смотреть ваш спорт и едропургу по общим каналам))

00:36

streletc1783

pikvl круто сказал-на 10 чел всего 20 болел .Вообще да -нас готовят к нетрадиционным бракам-ёпрст своё дело знает.Мужиков мало -потому орт превратился в тупой бабский канал.

00:35

Al Rains

Саня, передай тёзке и всем)), что если будете народ на бабло выставлять, скоро чо-инть организуют, где люди регистрироваться будут, кто х.. клал на вас и не голосовал за власть, и с удовольствием проголосует за кругленькую сумму, по правилам которые вы пытаетесь диктовать народу в эту тяжёлую пору...нет шоб крым всем россиянам бесплатно сделать-вы всё норовите урвать у соотечественников - позорники!!! нарвётесь на сопротивление ведь

00:33

ИШТЫХАНЕЦ

...кого то интересует ваше мнение???

00:23

pikvl

Пардон, на 100 человек-20 болельщиков

00:14

pikvl

Но ведь это на самом деле проблема! Мужчины не интересуются спортом! У нас в 80-х в военном училище на 10 человек было не больше 20-ти болел! И то, что сейчас этот процент уже около 7-ми, меня ничуть не удивляет.. мы ВЫРОЖДАЕМСЯ, друзья... как нация, к сожалению

00:13

+-=0

только и может , что сослаться на путина...

00:12

alexway.67

Аудитория первого канала, кроме КВН, Что, где, когда и Вечернего Урганта - жирные безмозглые тетки

00:09

alexpomor

"Мы знаем, как делаются опросные рейтинги"-----------------))))). Ну в отличии от того, что вы знаете это не опросные рейтинги))). А вот КХЛ сделала все, чтобы интерес к российскому хоккею у нас в стране упал. Первый канал не прав, но.... Посмотрите на себя.

23:59 16 декабря

sozerzator

fedland Как же дурно вы воспитаны, уважаемый. Таким образом, вы КЭрнста вычеркнули из списка живых. Стыдитесь, ему бы "поставили на вид, с занесением в личное дело".

23:26 16 декабря

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