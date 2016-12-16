Александр Медведев: "Отмена трансляции – вопиющая ситуация"

Член правления ФХР, первый президент КХЛ Александр Медведев возмутился отказом Первого канала показывать матч Россия – Чехия (5:1). Вместо трансляции встречи в прямом эфире телеканал показал передачи передача "Давай поженимся!" и "Поле чудес". Все подробности – в материале "СЭ".
– Рейтинги спорта якобы падают, и Первый канал ставит на это время передачу "Давай поженимся", – сказал Медведев. – Однажды я пытался посмотреть эту передачу, и долго думал – какая у нее аудитория. Понятно, что молодежь ее не смотрит, потому что они в другом месте ищут невест и женихов. Потом я думал, что может, таким образом идет подготовка нетрадиционных браков. Но пока вроде до этого дело не дошло. Поэтому на эти рейтинги ссылаться невозможно. Возникает вопрос: у нас действительно эту передачу смотрят в стране больше, чем Кубок Первого канала? Мы знаем, как делаются опросные рейтинги.
Первый канал отдал показ "Матчу ТВ", но у них своя сетка. Это очень печально. Я помню дискуссию с Первым каналом, когда они не хотели показывать матчи вечером. В результате игры проходили в обед.
А может и хорошо, что так произошло: чем меньше этот канал нас показывает, тем лучше мы играем. Шутки шутками, а я считаю, что это вопиющая ситуация.
Назвали рейтинг матча со шведами 6,9. Но у нас до сих пор нет объективной системы подсчета аудитории. Если хотите я для любой передачи соберу рейтинг, какой вы мне закажите. Так и возникает вопрос: в чем роль государственного канала – в одурманивании или в воспитании?
Все недоумевают. В сетях уже пошли шутки об этом событии. Только они с горьким для нас оттенком. Думаю, Первому каналу еще не поздно пересмотреть свою позицию, потому что сказали, что и решающий матч не будут показывать.
Я думаю, эта ситуация дойдет до Президента. Мы знаем, как Владимир Владимирович Путин относится к хоккею и сколько он сделал для развития хоккея и других видов спорта. Честно говоря, я не нахожу объяснения тому, почему это произошло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Maestro2
господи,да первому плевать на мнение всех..у них свое мнение на планирование телевизионной сетки
01:36
SIZ170
первый канал за госбабло показывает хрен поймешь что....
01:17
Армеец-1
Просто не давайте Первому транслировать спорт, пусть подбирает подачки от спортивных мероприятий вплоть до ЧМ-2018г. А когда придёт ЧМ 2018г. просто тупо не дать ему прав на трансляцию ни одного матча. Пусть свои "Давай поженимся" во время матчей ЧМ показывает и смотрит на свои г.о.в.ё.н.ы.е. рейтинги..
00:48
Al Rains
Платите нам бабло-будем, может смотреть ваш спорт и едропургу по общим каналам))
00:36
streletc1783
pikvl круто сказал-на 10 чел всего 20 болел .Вообще да -нас готовят к нетрадиционным бракам-ёпрст своё дело знает.Мужиков мало -потому орт превратился в тупой бабский канал.
00:35
Al Rains
Саня, передай тёзке и всем)), что если будете народ на бабло выставлять, скоро чо-инть организуют, где люди регистрироваться будут, кто х.. клал на вас и не голосовал за власть, и с удовольствием проголосует за кругленькую сумму, по правилам которые вы пытаетесь диктовать народу в эту тяжёлую пору...нет шоб крым всем россиянам бесплатно сделать-вы всё норовите урвать у соотечественников - позорники!!! нарвётесь на сопротивление ведь
00:33
ИШТЫХАНЕЦ
...кого то интересует ваше мнение???
00:23
pikvl
Пардон, на 100 человек-20 болельщиков
00:14
pikvl
Но ведь это на самом деле проблема! Мужчины не интересуются спортом! У нас в 80-х в военном училище на 10 человек было не больше 20-ти болел! И то, что сейчас этот процент уже около 7-ми, меня ничуть не удивляет.. мы ВЫРОЖДАЕМСЯ, друзья... как нация, к сожалению
00:13
+-=0
только и может , что сослаться на путина...
00:12
alexway.67
Аудитория первого канала, кроме КВН, Что, где, когда и Вечернего Урганта - жирные безмозглые тетки
00:09
alexpomor
"Мы знаем, как делаются опросные рейтинги"-----------------))))). Ну в отличии от того, что вы знаете это не опросные рейтинги))). А вот КХЛ сделала все, чтобы интерес к российскому хоккею у нас в стране упал. Первый канал не прав, но.... Посмотрите на себя.
23:59 16 декабря
sozerzator
fedland Как же дурно вы воспитаны, уважаемый. Таким образом, вы КЭрнста вычеркнули из списка живых. Стыдитесь, ему бы "поставили на вид, с занесением в личное дело".
23:26 16 декабря