Александр Кожевников: "Желания у наших игроков было много, но мастерства не хватает"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после победы сборной России над командой Финляндии (2:1) в матче Евротура посетовал на обилие брака. По его словам, выручил вратарь Игорь Шестеркин.

– Наша команда допускала очень много ошибок, – сказал Кожевников. – Это была первая игра, тем более, в команде много молодежи. Нет опытных дядек. Считаю, что в этой ситуации какое-то звено должно быть лидером, чтобы тащить молодежь за собой и придавать ребятам уверенность.

Отмечу, что финны создали больше моментов, чем наша команда, и здесь следует выделить игру Игоря Шестеркина. Он молодчина. Капризов неплохо смотрелся для первого матча. Он действовал уверенно, была распасовка.

В целом матч оставил двоякое впечатление. Начали неплохо, и желания у ребят было много, но мастерства не хватало. Защитники хорошо держали зону, но ненужного брака было многовато.

– Что касается игры сибирской тройки, не показалось ли вам, что она могла бы сыграть лучше, как самое опытное и сыгранное звено?

– Они ничего не показали, по большому счету. Посмотрим, что будет дальше. Пока много сумбура.

– В моменте с победным голом не было фола Голышева за 10 секунд до заброшенной шайбы?

– Это судейские дела. Был рикошет, наверное. Не чисто забили. А что касается Голышева, его не было видно. Два раза прокатился за ворота. Не на ворота, а за них. Ему дали лучшего игрока. Понятно, что это за победный гол, но игры у него нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)