Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил сборную России, отметив, что Валерий Ничушкин стал настоящим лидером команды. Вчера россияне уверенно обыграли Финляндию в первом матче на Кубке "Карьяла" (6:1).

– Мы начали реализовывать свои моменты, и это было самое главное. Команда у нас молодая, нужно брать и обкатывать ребят, – рассказал Кожевников. – Те хоккеисты, кто не первый раз вызывается в сборную, были лидерами. Стремление у ребят присутствовало. Кто-то выпадал, кто-то нет, но это только первый матч. Сыграли достаточно хорошо, проявили себя. Что касается финнов, у них тоже вышел не оптимальный состав. Раньше они приглашали хоккеистов связками, а сейчас повыдергивали по одному человеку из каждой команды. Но финны какими бы ни были – это всегда финны, которые против нас бьются с удвоенной энергией. Наши парни – молодцы. Они не давали сопернику развернуться, перевели игру в их зону, в которой находились большую часть времени. Мы держали шайбу, не отбрасывались от нее, бились, старались показать свои лучшие качества. Для первого раза неплохо. Будем смотреть, что получится со шведами и чехами.

– Если говорить об Илье Сорокине, можно ожидать, что на чемпионате мира он сможет стать первым номером сборной России, с учетом того, что в команду приедут голкиперы из НХЛ?

– Я думаю, что с Бобровским ему еще рановато тягаться, но талант у него есть. Илья уже был на первенстве мира. Но не забывайте, что есть еще Игорь Шестеркин. Он, кстати, мне больше нравится. В моем понимании Игорь играет увереннее. Но это голкиперы примерно одинакового уровня, и здесь все будут решать симпатии главного тренера. А в целом, если с ребятами ничего не случится – они вырастут в великих вратарей.

– Как оцените игру Валерия Ничушкина, который отдал три голевые передачи и выглядел настоящим лидером сборной?

– Здорово. Он и был лидером нашей команды. В матче с финнами отдал три передачи, таскал на себе. Он сейчас и в клубе прибавил. У Валеры все есть, он и сейчас является одним из кандидатов на попадание на чемпионат мира. Главное, чтобы не было травм. Он сам почувствовал себя лидером этой команды, что было хорошо заметно на площадке. Брал игру на себя. Молодец.

– Показалось, что мы сыграли очень агрессивно и превзошли соперника в желании и скорости. Причина в молодости нашего состава или работе Олега Знарка, который удачно настроил команду на матч?

– Трудно сделать команду сильнее физически, но эмоционально ребята играли здорово. А кто выбирает состав? Тренер. Он подобрал команду, нашел связи. Того же Голышева поставил в армейское звено. Там и Светлаков неплохо играл, забил. Самое главное, что ребята понимали друг друга. В этом тренерская заслуга. Но, опять же, это только первая игра. Мы говорим, что финны были не такие, и вратари у них не здорово сыграли, но наши молодцы. Показательной будет встреча с чехами. От нее и станем отталкиваться. А сейчас рано делать выводы. Понятно, что сыграли здорово, счет говорит сам за себя. Ребята не успокоились, молодцы. Мне понравилось взаимопонимание и то, что россияне не давали финнам контролировать шайбу. Об этом говорилось перед матчем, и парни это выполнили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)