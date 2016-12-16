17:06 | ХОККЕЙ — Европа

Александр Кожевников: "Не думаю, что интерес к хоккею падает"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о том, что поражение сборной России в стартомом матче Кубка Первого канала от Швеции (1:3) сказалось на решении об отмене прямой трансляции матча Россия – Чехия на телеканале.

- Я этого не понимаю, - сказал Кожевников. - Не у всех есть специализированные каналы, люди ведь живут не только в больших городах. А мы говорим о развитии спорта. Это смешно.

- Может быть, рейтинги матча со шведами были такие, что пришлось пойти на эти меры?

- Это не имеет значения. В маленьких городах и поселках есть только Первый канал. Там живут этим, смотрят хоккей, а мы все время ориентируемся только на два города - Москву и Питер.

- Поражение от шведов могло сказаться на этом решении?

- Естественно, оно сказалось, но что делать? Это хоккей, все бывает. Мы ведь проиграли один матч, но еще ничего не ясно.

- Не говорит ли эта ситуация о том, что интерес к хоккею в стране падает?

- Я не думаю, что он падает.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Berkut-7

Полная чушь,в маленьких городах вообще не следят за спортом , там ни футбол ни хоккей никого не интересует, только раз в пару лет может вызвать интетес игра сборной в отдельно взятом матче и все

18:49

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