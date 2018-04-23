Александр Кожевников: "На Евротуре проигрывали в одну шайбу, но вот проблема – забивать не можем"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" результаты последнего этапа Евротура, в котором сборная России впервые в истории уступила во всех трех матчах. Напомним, что с 4 по 20 мая в Дании состоится чемпионат мира.

– Что сейчас относится к этим результатам серьезно? Произошла смена тренера в сборной. Воробьев придерживается новой тенденции – не все игроки еще в сборной. Поэтому трудно сразу войти в новую тактику, для этого нужно время. Если бы подготовка велась полгода, то они бы понимали, что и как. Так что это нормально – будем смотреть, что будет на ЧМ. Впереди еще две недели – есть время для того, чтобы собрать команду, – отметил Кожевников.

– Не вызывает ли опасение позиция центрфорвардов с учетом отсутствия Шипачева и микротравмы Дацюка?

– Дацюк на ЧМ будет играть, ему просто дали отдохнуть. У него тяжелый сезон был, Олимпиада… Паша – лидер сборной, так что все будет нормально. К тому же у нас есть два центральных в ЦСКА и "Ак Барсе". По игрокам трудно говорить, потому тренер подбирает их под свое видение хоккея. Сейчас можно дать отдохнуть ребятам, которые провели финал Кубка Гагарина. В целом в Чехии счета у нас небольшие – проигрывали всего в одну шайбу. Забивать не можем – вот это проблема. Как и с большинством – с ним еще на Олимпиаде было не очень. А большинство в современном хоккее – одна из главных вещей. (Игорь НОВИКОВ)