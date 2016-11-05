Александр Барабанов: "Светлакова ударили исподтишка в голову, но наши молодцы, дали бой"

Нападающий сборной России Александр Барабанов после победы над Швецией (3:2) в матче Кубка "Карьяла" отметил, что игре были спорные удаления. Хоккеист рассказал о стычке, которая произошла после финальной сирены.

– Матч был похож на игру с финнами, тоже надо было удерживать счет.

– Да. Все равно пропустили два гола, обидно.

– Необязательные были удаления?

– Да, и, возможно, спорные.

– В конце была потасовка, в чем причина?

– Не знаю, Светлаков держал шайбу, и после сирены началась стычка, его ударили в голову исподтишка, но наши молодцы, дали бой.

– Шведы от финнов сильно отличаются?

– Да, когда в зоне двигаются все пятеро, тяжело обороняться достаточно. У команд разные системы игры, но оба матчи были тяжелыми.

– Говорят, что на Евротуре уровень выше, чем в КХЛ. В чем это проявляется?

– Ну, может, немного скорости чуть повыше.