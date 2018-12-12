Агроном "Зенита": "На состоянии газона проведение хоккейных матчей на" Газпром Арене" никак не скажется"

Агроном ФК "Зенит" Константин Клеминский рассказал журналистам о том, как переоборудование футбольного стадиона для проведения хоккейных матчей скажется на газоне. На данный момент газон выкатили за пределы стадиона. 16 декабря на этой арене пройдет матч Кубка Первого канала между Россией и Финляндией, а 22 декабря сыграет СКА и ЦСКА.

- На состоянии газона проведение хоккейных матчей никак не скажется, - отметил Клеминский. - Так как поле на данный момент находится на улице, в более естественных для него условиях. Мы используем подогрев, лампы, защитные покрытия. На качестве поля мероприятия, проводимые на стадионе, никак не сказываются. Мы готовимся к матчам Лиги Европы.

- Но поле же там на морозе?

- Мы используем систему подогрева, которая не даст ему замерзнуть. Работаем по тому же сценарию, что и на стадионе "Петровский". Подогрев не выключали, и поле спокойно зимовало.

- Под снегом зеленая трава?

- Да. Для поля нет никаких проблем, напротив, оно находится в естественных условиях. И трава себя лучше ощущает, более естественно на воздухе, чем внутри арены. Тяжело её сохранить в хорошем качестве, чтобы она выдержала все нагрузки. Данные мероприятия не имеют никакого отношения к проведению хоккейных матчей.

- Когда поле вернут на место?

- Менять мы его не собираемся. Сейчас мы его пересеяли, подкормили немножко и пытаемся восстановить после половины сезона. За зиму мы его восстановим к матчам Лиги Европы. Пока неизвестно, когда вкатим поле. Все будет зависеть от результатов жеребьевки 1/16 финала. (Игорь Новиков)

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