9 игроков из КХЛ вошли в состав Чехии на Кубок "Карьяла"

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав на Кубок "Карьяла". Как сообщает hokej.cz, в состав чешской команды вошли 9 игроков из КХЛ. Чехи в рамках первого этапа Евротура сыграют 3-го ноября со Швецией, 4-го - с Финляндией и 6-го - с Россией.

Полностью состав сборной Чехии на турнир выглядит следующим образом:

вратари Доминик Фурх ("Авангард", КХЛ), Шимон Грубец ("Оцеларжи"), Карел Веймелка ("Комета");

защитники Томаш Кундратек ("Слован", КХЛ), Якуб Йерабек ("Витязь", КХЛ), Адам Полашек ("Сибирь", КХЛ), Петр Заморски ("Оребро", Швеция), Милан Дудера ("Оцеларжи"), Владимир Рот ("Оцеларжи"), Радим Шимек ("Били Тигржи"), Ян Рутта ("Пираты");

нападающие Ян Коварж ("Металлург Мг", КХЛ), Томаш Филиппи ("Металлург Мг", КХЛ), Лукаш Радил ("Спартак", КХЛ), Роман Горак ("Витязь", КХЛ), Ян Бухтеле ("Автомобилист", КХЛ), Томаш Зогорна ("Амур", КХЛ), Роберт Коусал ("Давос", Швейцария), Марек Квапил ("Комета"), Ричард Ярушек ("Маунтфилд"), Доминик Кубалик ("Шкода"), Петр Холик ("Злин"), Давид Кемпф ("Пираты"), Михал Булирж ("Били Тигржи"), Робин Ганзл ("Верва").