7 игроков КХЛ - в сборной Финляндии на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии объявила состав на матчи Кубка Первого канала. В числе 22 хоккеистов семь представителей КХЛ: вратарь Харри Сятери, защитники Сами Леписто и Расмус Риссанен, а также нападающие Миро Аалтонен, Теему Хартикайнен, Йоонас Кемппайнен и Оскар Осала.

Полностью заявка финнов выглядит следующим образом: вратари - Ортио ("Шеллефтео", Швеция), Сятери ("ВИТЯЗЬ", КХЛ); защитники - Эронен (ХИФК), Грендаль ("Спорт"), Кемилайнен ("Таппара"), М. Койвисто ("Юкурит"), Лехтонен ("КооКоо"), Леписто ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", КХЛ), Миккола ("КалПа"), Риссанен ("ЙОКЕРИТ", КХЛ); нападающие - Аалтонен ("ВИТЯЗЬ", КХЛ), Эркинюнтти ("Пеликанс"), Хаапала ("Таппара"), Хартикайнен ("САЛАВАТ ЮЛАЕВ", КХЛ), Хинтц (ХИФК), Кемппайнен ("СИБИРЬ", КХЛ), Лайюнен ("Таппара"), Манкинен ("КалПа"), Наттинен (ЮП), Осала ("МЕТАЛЛУРГ" Мг, КХЛ), Песонен ("Лозанна"), Суоранта ("Эссят").

Первый матч на турнире Финляндия проведет 15 декабря против Чехии в Хельсинки, а 17 и 18 декабря в Москве встретится со Швецией и Россией.