14 игроков из НХЛ сыграют за Швецию на домашнем этапе Евротура

Сборная Швеции объявила состав на домашний этап Евротура, который пройдет с 26 по 29 апреля. На прошлом этапе – Чешских играх, команда смогла одержать одну победу. В сборную вызвали 14 игроков из НХЛ и 4 – из КХЛ.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари – Филип Густавссон ("Оттава"), Магнус Хелльберг ("Куньлунь", КХЛ), Андерс Нильссон ("Ванкувер");

защитники – Йон Клингберг ("Даллас"), Микаэль Викстранд ("Ферьестад"), Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Лоуренс Пилут, Эрик Бреннстрем (оба – "ХВ-71"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Адам Альмквист ("Фрелунда"), Эрик Густафссон ("Чикаго");

нападающие – Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Микаэль Баклунд ("Калгари"), Юхан Ларсон ("Баффало"), Маттис Янмарк ("Даллас"), Якоб Нильссон ("Мора"), Деннис Эверберг ("Нефтехимик", КХЛ), Патрик Закриссон ("Сибирь", КХЛ), Лиас Андерссон, Мика Зибанежад (оба – "Рейнджерс"), Якоб де ла Росе ("Монреаль"), Йон Норман ("Йокерит", КХЛ), Аксель Юнссон Фьелльбю ("Юргорден"), Карл Клингберг ("Цуг"), Магнус Паярви ("Оттава").