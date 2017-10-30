14 игроков из КХЛ вызваны в сборную Финляндии на Кубок "Карьяла"

Федерация хоккея Финляндии объявила состав национальной команды на домашний этап Евротура – Кубок "Карьяла". Турнир пройдет с 8 по 12 ноября с участием сборных России, Швеции, Чехии, Финляндии, Канады и Швейцарии. В состав сборной Финляндии вызваны 28 хоккеистов, половина из которых представляют клубы КХЛ.

Состав сборной Финляндии: вратари – Микко Коскинен (СКА, Россия), Йони Ортио ("Шеллефтео", Швеция), Эро Килпеляйнен ("Эребру", Швеция); защитники – Юрки Йокипакка ("Сочи", Россия), Сами Леписто ("Йокерит"), Вилле Лаюнен ("Спартак", Россия), Атте Охтамаа ("Ак Барс", Россия), Йессе Виртанен ("Ферьестад", Швеция), Миро Хейсканен (ХИФК), Микко Лехтонен ("Таппара"), Нико Миккола ("Таппара"), Лассе Кукконен ("Кярпят"), Мика Койвисто ("Кярпят"); нападающие – Марко Анттила, Эли Толванен, Мика Ниеми, Антти Пильстрем (все – "Йокерит"), Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен (оба – "Салават Юлаев", Россия), Петри Контиола ("Локомотив", Россия), Ярно Коскиранта (СКА, Россия), Вели-Матти Савинайнен ("Югра", Россия), Юлиус Юнтилла ("Кярпят"), Яни Лаюнен ("Лугано", Швейцария), Сакари Маннинен ("Эребру", Швеция), Мика Пюеряля ("Берн", Швейцария), Антти Эркиньюнтти ("Лангнау Тайгерс", Швейцария), Юкка Пелтола ("Таппара").