10 игроков из КХЛ вошли в состав Чехии на Кубок Карьяла

Стал известен состав сборной Чехии на Кубок Карьяла, информирует Hokej.cz. Турнир пройдет с 8 по 11 ноября в Хельсинки. В состав команды вошли 10 игроков из КХЛ.

Состав сборной Чехии:



вратари – Якуб Коварж ("Автомобилист"), Патрик Бартошак ("Витковице"), Шимон Грубец ("Оцелари").



защитники – Якуб Накладал ("Локомотив"), Ян Коларж, Михал Йордан (оба – "Амур), Войтех Мозик ("Витязь"), Якуб Крейчик ("Лукко"), Ян Косталек, Томаш Павелка (оба – "Спарта"), Пётр Заморски ("Маунтфилд"), Ян Стенцель ("Комета").



форварды – Иржи Секач ("Ак Барс"), Робин Ганзл ("Спартак"), Михал Ржепик, Рудольф Червены (оба – "Слован"), Андрей Нестрашил ("Нефтехимик"), Роберт Коусал ("Брюнэс"), Роман Горак ("Векшё"), Иржи Новотны, Доминик Кубалик (оба – "Амбри-Пиотта"), Давид Томасек ("Ювяскюля"), Гинек Зогорна ("Лахти"), Радан Ленц ("Либерец"), Радим Зогорна ("Комета"), Радован Павлик ("Маунтфилд"), Патрик Здракал ("Витковице").