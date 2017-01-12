Во Франции в связи со стартом чемпионата мира усилены меры безопрасности

Французские власти усилили меры безопасности в связи со стартом чемпионата мира среди мужских команд. В частности, в городах увеличено число сотрудников полиции, спецслужб и армейских подразделений для усиления охраны порядка.

– Меры безопасности усилены в связи с тем, что чемпионат мира – мероприятие повышенного интереса, – приводит ТАСС слова представителя оргкомитета турнира.

Чемпионат мира, который принимают 8 городов Франции, продлится до 29 января. Сборная России, которая проведет все встречи групповой стадии в Нанте, сегодня стартует на турнире матчем против Японии. Начало игры – в 19.45 по московскому времени.