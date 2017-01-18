Владимир Максимов: "У России в матче с Францией не было комбинационных действий"

Экс-тренер сборной России Владимир Максимов отметил, что команда в матче группового турнира чемпионата мира против Франции (24:35) не проводила комбинационных действий. По его словам, игроки действовали индивидуально. Россияне еще до матча гарантировали себе место в плей-офф.

- Когда французы нападали, видно, что они давят нашу защиту и ищут бреши, - приводит "Р-Спорт" слова Максимова. - Они проводят контратаку, и если она не получилась, расставляются и начинают осмысленную игру - в линию, через скрестные перемещения. И ищут, где возможен наиболее результативный вариант продолжения атаки, не теряя мяча, не бросая его в ноги или в аут. Французы провели много скрестных перемещений и к тому же совершили очень много результативных бросков в контратаках. И они больше, чем мы, довели мячей до броска с линии, у них подводящих действий для выхода на бросок было значительно больше.

Мы же в атаке забросили несколько очень хороших мячей. Отличились Даниил Шишкарев, Павел Атьман, Дмитрий Житников, но эти голы были забиты в большей степени за счет индивидуального мастерства, а не каких-либо комбинационных действий.