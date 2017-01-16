13:59 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Вадим Богданов: "Россияне должны быть настроены на серьезную борьбу против Польши"

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Голкипер сборной России Вадим Богданов перед матчем чемпионата мира против Польши†отметил, что состав соперника не достаточно сыгран. Тем не менее, российским игрокам стоит настраиваться на серьезную борьбу.

- Действительно, сборная Польши резко омолодилась, времени сыграться у этого состава было мало, - цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Богданова. - Опытом выступлений на официальных турнирах обладают лишь крайние игроки и левый полусредний Петр Храпковский, но польская молодежь хорошо обучена, и мы должны быть настроены на серьезную борьбу, чтобы одержать столь нужную после поражения от Норвегии победу.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/talant-dusheybaev-rossiya-favorit-v-matche-s-polshey

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