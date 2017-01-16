Вадим Богданов: "Россияне должны быть настроены на серьезную борьбу против Польши"

Голкипер сборной России Вадим Богданов перед матчем чемпионата мира против Польши†отметил, что состав соперника не достаточно сыгран. Тем не менее, российским игрокам стоит настраиваться на серьезную борьбу.

- Действительно, сборная Польши резко омолодилась, времени сыграться у этого состава было мало, - цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Богданова. - Опытом выступлений на официальных турнирах обладают лишь крайние игроки и левый полусредний Петр Храпковский, но польская молодежь хорошо обучена, и мы должны быть настроены на серьезную борьбу, чтобы одержать столь нужную после поражения от Норвегии победу.