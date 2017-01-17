Вадим Богданов: "Если заберем у Франции хотя бы одно очко – будем очень довольны"

Вратарь сборной России Вадим Богданов после победы над командой Польши в матче группового турнира чемпионата мира поделился ожиданиями от предстоящей встречи против Франции, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

– Надеюсь, общими усилиями у нас все получится, – отметил Богданов.

– Не страшно играть против них при 10 тысячах французских болельщиков?

– Опасаемся, понимает, что будет тяжело. И если мы заберем у хозяев хотя бы одно очко – будем очень довольны. Да и тренерский штаб, думаю, тоже.