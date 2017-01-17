Тимур Дибиров: "Я как капитан команды не могу допустить, чтобы игроки находились в ступоре"

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров в интервью пресс-службе Федерации гандбола России отметил, что команда выигрывает не за счет удачи, а показывает высокий уровень, позволяющий доводить дело до побед. По словам россиянина, он как капитан команды не может допустить, чтобы игроки находились в ступоре в случае неудачного исхода встреч.

– Тренеры Дмитрий Торгованов и Лев Воронин работают со сборной России год. И есть ощущение, что по сравнению с чемпионатом Европы наша команда стала более зрелой. Вы с этим согласны?

– Так и есть. В трех матчах мы одержали две победы, и это отличный результат. По качеству игры мы немного выпали в матче с Норвегией, не уровню борьбы или накалу, а в отдельных деталях. И мне как капитану команды ни в коем случае нельзя допустить, чтобы команда находилась в ступоре. Но на ошибках учатся, и в таких моментах нужно брать ответственность на себя. Ребята доверяют друг другу, верят тренерскому штабу, а тренерский штаб верит в игроков. Я считаю, что мы прибавили в опыте. Матчи с Польшей и Японией показывают, что мы доминировали и уверенно довели дело до побед. Это достаточно хороший показатель, он говорит о том, что мы не выигрываем за счет удачи, а показываем уровень, который позволяет играть от первой до последней минуты и доводить игры до положительного результата.