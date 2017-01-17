Тимур Дибиров: "Сборная России - настоящая команда, а не набор отдельных личностей"

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров после победы в третьем матче группового турнира чемпионата мира над сборной Польши (24:20) отметил, что национальная сборная является настоящей командой, а не набором отдельных личностей. Успех в игре с поляками позволил россиянам досрочно оформить выход в 1/8 финала мирового первенства.

– Мы очень рады и счастливы, что оформили выход в плей-офф, – приводит официальный сайт Федерации гандбола России слова Дибирова. – Могу сказать искренне, что больше всего рады тому, что команда оправилась от нокдауна, который мы получили в матче с Норвегией. Это вызывает большую гордость. Да, мы были обязаны обыгрывать поляков и выходить в 1/8 финала, но то, как быстро команда отреагировала на поражение от норвежцев, стряхнула с себя что-то не нужное, вышла на площадку и в знакомом стиле, ключе провела встречу с Польшей, нас очень порадовало. Этот матч еще раз показал, что мы настоящая команда, а не набор отдельных личностей. Пусть каждый раз исход матчей решают разные игроки, я считаю, что от этого мы становимся только сильнее.

Нам нужно было забыть неудачу с Норвегией, как страшный сон, настроиться и пойти по-новому, как будто ничего не было. Чемпионат мира – длинный турнир, и здесь нельзя расстраиваться из-за одной неудачи или судить об ошибках. За короткое время очень много матчей, их невозможно все провести в одном ключе. Самое главное – отодвинуть личные амбиции на второй план и посвятить всего себя команде, тем 18 игрокам и всему тренерскому штабу, персоналу, ради общей цели, с которой мы приехали во Францию. Победа над сборной Польши очень ценна с точки зрения коллектива, с точки зрения команды единомышленников.