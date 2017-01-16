13:39 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Талант Дуйшебаев: "Россия будет явным фаворитом в матче с Польшей"

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Главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев считает Россию фаворитом в предстоящем матче чемпионата мира. Также он отметил, что у него есть особый план на игру.

- В игре, которая пройдет в понедельник, Россия будет явным фаворитом, но моя команда тоже будет сражаться, - цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Дуйшебаева.

- В чем вы видите преимущество сборной России?

- Вы сами все прекрасно видите, такие гандболисты, как Дибиров и Чипурин, Горбок, Шельменко, Ковалёв, да и многие другие, в скольких чемпионатах мира и Европы участвовали, сколько матчей в рамках Лиги чемпионов они провели... Опыт на таких турнирах, как чемпионат мира, очень важный фактор.

- Вы уже видели, как здесь играет наша сборная, будет ли у вас какой-либо особый план на игру с Россией?

- Обязательно будет, все увидите в понедельник на площадке.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/talant-dusheybaev-rossiya-favorit-v-matche-s-polshey

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