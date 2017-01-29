Словенские гандболисты заняли третье место на чемпионате мира

Гандболисты сборной Словении переиграли команду Хорватии в матче за 3-е место чемпионата мира со счетом 31:30. Примечательно, что словенцы после первого тайма уступали с разницей "-5". Напомним, Словения взяла верх над Россией в 1/8 финала.

В финале турнира встретятся Франция и Норвегия.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Словения – Хорватия – 31:30 (13:18)