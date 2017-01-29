00:18 29 января | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Словенские гандболисты заняли третье место на чемпионате мира

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Гандболисты сборной Словении переиграли команду Хорватии в матче за 3-е место чемпионата мира со счетом 31:30. Примечательно, что словенцы после первого тайма уступали с разницей "-5". Напомним, Словения взяла верх над Россией в 1/8 финала.

В финале турнира встретятся Франция и Норвегия.

Чемпионат мира

Мужчины

Матч за 3-е место

Словения – Хорватия – 31:30 (13:18)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CanagliaVova

да, но КАК проиграли! нас на площадке там просто не было!

00:37 29 января

Анастасия Волочкова

Мы проиграли только призерам ЧМ.Может просто не повезло?

00:31 29 января

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