Словенские гандболисты заняли третье место на чемпионате мира

Гандболисты сборной Словении переиграли команду Хорватии в матче за 3-е место чемпионата мира со счетом 31:30. Примечательно, что словенцы после первого тайма уступали с разницей "-5". Напомним, Словения взяла верх над Россией в 1/8 финала.
В финале турнира встретятся Франция и Норвегия.
Чемпионат мира
Мужчины
Матч за 3-е место
Словения – Хорватия – 31:30 (13:18)
CanagliaVova
да, но КАК проиграли! нас на площадке там просто не было!
00:37 29 января
Анастасия Волочкова
Мы проиграли только призерам ЧМ.Может просто не повезло?
00:31 29 января