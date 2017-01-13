16:33 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Сергей Шишкарев: "В матче с норвежцами сборной России придется сложнее, чем с японцами"

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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что мужской сборной в матче группового турнира чемпионата мира против Норвегии будет сложнее, чем с японцами. В четверг россияне стартовали на турнире победой над Японией (39:29), а в субботу сыграют с норвежцами. В первом туре Норвегия обыграла Польшу (22:20).

- В матче с норвежцами нашей сборной придется однозначно сложнее, чем с японцами, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Гандбол норвежцев более привычен для нас, но это очень амбициозная команда. Мужская сборная Норвегии отстает от женской. Но они так же, как и мы, хотят догнать своих девчонок. Поэтому будет непросто. Хорошо, что есть время на паузу, день между играми. У нас будет время перестроиться на гандбол норвежцев, на другую тактику.

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Материалы REN-TV

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