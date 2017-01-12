Сергей Шишкарев: "Показалось, что Россия хотела создать интригу в матче с японцами"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался доволен игрой мужской сборной в стартовом матче чемпионата мира против Японии (39:29).

- Качество игры нашей команды оцениваю очень положительно, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Победа в начале турнира всегда очень важна. Несмотря на разницу в 10 мячей, игра получилась непростой. Тактика активной защиты японцев – аж до центра поля и дальше – была непривычна для нас. Но видно было, что наша атака при таких действиях противника тоже была отработана заранее. Японцы объективно играют быстрее. Отмечу минимальное количество потерь, чем грешила наша команда в последних матчах, хорошо наработанные игровые связи.

Отмечу сегодня как всю команду, так и отдельных игроков. Прежде всего, ветеранов – Александра Черноиванова и Михаила Чипурина, которые сыграли очень полезно. Вадим Богданов тоже молодец, вышел и отразил пенальти. Отмечу и своего однофамильца Даниила Шишкарева, которые забил шесть из шести, и Тимура Дибирова, да всю команду в целом.

Победили уверенно, с запасом, хотя подпустили противника в середине второго тайма. Мне показалось, что наша мужская сборная хочет создать интригу, как женская команда. Но этого не случилось, и спокойно довели матч до победы. Были прорехи в обороне, над этим еще надо работать. Другие соперники на чемпионате мира будут агрессивнее действовать, они будут показывать более силовой гандбол. Надо быть готовыми к этому.