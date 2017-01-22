Сергей Шишкарев: "Почему на нас ставят эксперименты?"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после поражения команды Дмитрия Торгованова в матче 1/8 финала чемпионата мира от Словении (26:32) отметил, что арбитры, обслуживавшие встречу, приняли много спорных и неквалифицированных решений. По словам главы ФГР, сестры Бонавентура должны работать не на решающих матчах мирового первенства, а на соревнованиях школьников.
– Было странное судейство, почему французская женская пара должна нас судить?, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Почему они ставят эксперименты на нас? Было много спорных и неквалифицированных решений, хоть это и не определило исход встречи. Не будем общаться с Международной федерацией гандбола по поводу судейства, но эти дамы пусть судят соревнования школьников.
Ранее стало известно, что Федерация гандбола России неудовлетворительно оценила выступление национальной сборной на чемпионате мира во Франции.
MAYERICK
Сборная играла в допотопный медленный гандбол прошлого века, и причем здесь арбитры, с той примитивной игрой, которую показала сборная...........
16:37 22 января
Slim Taller
К примеру.женщины-арбитры судили два матча белорусов.Никто не вопил,что ставят эксперименты.Но у ватников опять заговор.Сами развалили свой гандбол,и нечего на зеркало пенять.
16:06 22 января
shu111
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ Закрой свое банальное отверстие, быдло)))
14:05 22 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А какое отношение САМ гражданин шишкарёв имеет к спорту ВООБЩЕ и к гандболу в частности???? Вот уж где эксперимент за экспериментом идёт, когда очередной "денежный мешок" лезет в спорт!!!!!!
13:24 22 января
КВ3641
надо признать, что ни он, ни главный тренер не отрицают крайне плохой игры. я не особо большой знаток гандбола, но про Чеховских Медведей слышал. вроде там команда в порядке. что случилось тогда? неужели опять синдром больших соревнований? неумение собраться в нужный момент и биться стиснув зубы. я бы таких сборным (что гандбол, что хоккей) заставил смотреть матчи наших молодежек, чтоб учились драться нисмотря ни на что
12:52 22 января
Black_Knight
Были мысли аналогичные интверьюшным во время просмотра матчи. Причем явно перекос ошибок был не в нашу пользу, что наверное связано не с предвзятостью, а большей артистичностью словенцев. Но все же и сами россияне играл плохо, вряд ли им даже квалифицированное судейством помогло.
12:33 22 января
PitersS
Ну, в космос им женщину не запустить (а может запускали, а я не в курсе?-их столько туда, уже, назапускали), то, хоть, на Земле выпендриться. А Шишкареву подумать бы о российском гандболе, который при смерти, а не укорять иностранцев в том, что они, ну, прокладки некачественные выпускают.
12:28 22 января