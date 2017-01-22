Сергей Шишкарев: "Почему на нас ставят эксперименты?"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после поражения команды Дмитрия Торгованова в матче 1/8 финала чемпионата мира от Словении (26:32) отметил, что арбитры, обслуживавшие встречу, приняли много спорных и неквалифицированных решений. По словам главы ФГР, сестры Бонавентура должны работать не на решающих матчах мирового первенства, а на соревнованиях школьников.

– Было странное судейство, почему французская женская пара должна нас судить?, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Почему они ставят эксперименты на нас? Было много спорных и неквалифицированных решений, хоть это и не определило исход встречи. Не будем общаться с Международной федерацией гандбола по поводу судейства, но эти дамы пусть судят соревнования школьников.

Ранее стало известно, что Федерация гандбола России неудовлетворительно оценила выступление национальной сборной на чемпионате мира во Франции.

