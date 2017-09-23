Сергей Шишкарев: "Перед сборной будет стоять задача завоевать медали на чемпионате мира"

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что женская сборная России серьезно обновилась после победы на Олимпиаде-2016. Однако, по его словам, команда должна завоевать медали предстоящего чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в Германии с 1 по 17 декабря.

- На сбор в Новогорске тренерский штаб привлек много молодых гандболисток, которые еще не выступали за сборную, они хотят проявить себя и составить конкуренцию опытным игрокам, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Чем выше конкуренция, тем сложнее будет выбрать состав на предстоящий чемпионат мира. Главное, чтобы девочки прониклись духом сборной, духом победы. Команда продолжает обновление, но я не могу как в прошлом году говорить, что мы берем паузу на обновление, и в этот раз перед сборной будет стоять задача брать медали на чемпионате мира.



