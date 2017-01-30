17:43 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Сергей Шишкарев: "Нет трагедии в том, что Россия не получила права принять женский чемпионат мира-2023"

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что не стоит называть трагедией то, что Россия не смогла добиться права принять женский чемпионат мира 2023 года. Международная федерация гандбола в воскресенье объявила, что женский чемпионат мира в 2021 году пройдет в Испании, а в 2023 году турнир примут Дания, Норвегия и Швеция.

– Совершенно очевидно, что тенденция в мире – проведение чемпионатов мира и Европы в нескольких странах, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – Это дает возможность популяризировать вид спорта и расширить аудиторию болельщиков. Победила идеальная заявка с точки зрения гандбольной составляющей. Имею в виду одни из самых мощных гандбольных стран. Мы, увы, были заведомыми аутсайдерами в этой истории. Противостоять заявке трех стран было сложно. Но я не вижу трагедии в этом.

Значит, мы будем готовиться завоевывать призовые места на этих территориях. Ничего, будут следующие заявки, но пока о женских турнирах говорить рано.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/handball/20170130/1115636371.html

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