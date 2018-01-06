Сборная России второй раз обыграла Люксембург в отборочной группе чемпионата мира-2019

Сборная России одержала победу над Люксембургом (28:17) в матче квалификационного раунда чемпионата мира.

Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова упрочила свое лидерство в группе 1. Отметим, что в первой игре россияне также были сильнее соперника в гостях (27:19).

Следующую встречу Россия проведет 11 января в гостях против Словакии, а 13 января завершает первый этап отбора на чемпионат мира-2019 матчем против Финляндии в Казани.

Чемпионат мира

Мужчины

Квалификационный раунд

Группа 1

РОССИЯ – Люксембург – 28:17 (15:10)

Россия – Люксембург. Видеотрансляция//

Турнирная таблица квалификационного раунда ЧМ-2019 – здесь