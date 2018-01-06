Сборная России второй раз обыграла Люксембург в отборочной группе чемпионата мира-2019

Сборная России одержала победу над Люксембургом (28:17) в матче квалификационного раунда чемпионата мира.
Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова упрочила свое лидерство в группе 1. Отметим, что в первой игре россияне также были сильнее соперника в гостях (27:19).
Следующую встречу Россия проведет 11 января в гостях против Словакии, а 13 января завершает первый этап отбора на чемпионат мира-2019 матчем против Финляндии в Казани.
Чемпионат мира
Мужчины
Квалификационный раунд
Группа 1
РОССИЯ – Люксембург – 28:17 (15:10)
Россия – Люксембург. Видеотрансляция//
Турнирная таблица квалификационного раунда ЧМ-2019 – здесь
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