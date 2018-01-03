Сборная России начала год с победы над Люксембургом

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 Люксембург – Россия завершился победой отечественных спортсменов – 27:19. Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова упрочила свое лидерство в группе 1.

Ответная игра между сборными России и Люксембурга состоится 6 января в Краснодаре. Затем 11 января российские гандболисты сыграют в гостях против Словакии, а 13 января завершает первый этап отбора на чемпионат мира-2019 матчем против Финляндии в Казани.

Чемпионат мира

Отборочный турнир. Группа 1

Мужчины

Люксембург – Россия – 19:27

Турнирная таблица квалификационного раунда ЧМ-2019 - здесь