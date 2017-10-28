18:27 | Гандбол — Чемпионат мира

Россия впервые в истории переиграла Финляндию

5

Сборная России обыграла Финляндию в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Эта первая в истории победа россиян над финнами в официальной встрече.

Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Дмитрий Житников.

Это вторая подряд победа для россиян. В четверг подопечные Эдуарда Кокшарова переиграли Словакию.

Чемпионат мира

Группа 1

2-й тур

Финляндия - РОССИЯ - 22:35 (10:16)

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

KhSL

Ребятки, поговорите еще с ботами... Они это любят))) А по делу: как я понимаю, это была первая встреча с финнами в гандболе?

19:11

oze11

top220 vkozackov ------ бросай кому попало давать прочищать свой дымоход))) 18:44 ////// ахха)

19:05

top220

vkozackov ------ бросай кому попало давать прочищать свой дымоход)))

18:44

tsalvlad

можно подумать, что в предыдущих матчах финны рвали сборную России. Следующий "сенсационный" заголовок будет "Россия спустя много веков смогла одолеть сборную Косово", или Люксембурга, или Папуа-Новой Гвинеи... Вариантов-то для сенсации масса.

18:39

vkozackov

Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex

18:39