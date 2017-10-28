Россия впервые в истории переиграла Финляндию

Сборная России обыграла Финляндию в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Эта первая в истории победа россиян над финнами в официальной встрече.
Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Дмитрий Житников.
Это вторая подряд победа для россиян. В четверг подопечные Эдуарда Кокшарова переиграли Словакию.
Чемпионат мира
Группа 1
2-й тур
Финляндия - РОССИЯ - 22:35 (10:16)
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KhSL
Ребятки, поговорите еще с ботами... Они это любят))) А по делу: как я понимаю, это была первая встреча с финнами в гандболе?
19:11
oze11
top220 vkozackov ------ бросай кому попало давать прочищать свой дымоход))) 18:44 ////// ахха)
19:05
top220
vkozackov ------ бросай кому попало давать прочищать свой дымоход)))
18:44
tsalvlad
можно подумать, что в предыдущих матчах финны рвали сборную России. Следующий "сенсационный" заголовок будет "Россия спустя много веков смогла одолеть сборную Косово", или Люксембурга, или Папуа-Новой Гвинеи... Вариантов-то для сенсации масса.
18:39
vkozackov
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
18:39