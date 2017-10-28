Россия впервые в истории переиграла Финляндию

Сборная России обыграла Финляндию в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Эта первая в истории победа россиян над финнами в официальной встрече.

Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан Дмитрий Житников.

Это вторая подряд победа для россиян. В четверг подопечные Эдуарда Кокшарова переиграли Словакию.

Чемпионат мира

Группа 1

2-й тур

Финляндия - РОССИЯ - 22:35 (10:16)