Россия уступила Франции на чемпионате мира

Сборная России в матче 4-го тура группового турнира чемпионата мира уступила команде Франции со счетом 24:35. Это поражение стало для россиян, уже гарантировавших себе выход в плей-офф, вторым на этом этапе. В следующей игре группового турнира Россия 19 января встретится с Бразилией.
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой турнир
4-й тура
Группа A
РОССИЯ – Франция – 24:35 (11:16)
Группа B
Ангола – Исландия – 19:33 (8:16)
fireman32
Слабое звено,это отсутствие молодых,за исключением Житникова,игроков.Отсюда и наличие таких раздутых звезд.
01:01
MAYERICK
К сожалению, две разные команды..... а "самое слабое звено" по всем 4-м матчам - раздутая "звезда" Дибиров....
00:53
Slim Taller
Когда выиграли несколько мячей у поляков,то заголовок был "Польша повержена".Следом разгромное поражение от французов, и скромное - "уступили".
00:32