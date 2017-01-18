Россия уступила Франции на чемпионате мира

Сборная России в матче 4-го тура группового турнира чемпионата мира уступила команде Франции со счетом 24:35. Это поражение стало для россиян, уже гарантировавших себе выход в плей-офф, вторым на этом этапе. В следующей игре группового турнира Россия 19 января встретится с Бразилией.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой турнир

4-й тура

Группа A

РОССИЯ – Франция – 24:35 (11:16)

Группа B

Ангола – Исландия – 19:33 (8:16)