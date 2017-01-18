00:14 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Россия уступила Франции на чемпионате мира

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Сборная России в матче 4-го тура группового турнира чемпионата мира уступила команде Франции со счетом 24:35. Это поражение стало для россиян, уже гарантировавших себе выход в плей-офф, вторым на этом этапе. В следующей игре группового турнира Россия 19 января встретится с Бразилией.

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой турнир

4-й тура

Группа A

РОССИЯ – Франция – 24:35 (11:16)

Группа B

Ангола – Исландия – 19:33 (8:16)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fireman32

Слабое звено,это отсутствие молодых,за исключением Житникова,игроков.Отсюда и наличие таких раздутых звезд.

01:01

MAYERICK

К сожалению, две разные команды..... а "самое слабое звено" по всем 4-м матчам - раздутая "звезда" Дибиров....

00:53

Slim Taller

Когда выиграли несколько мячей у поляков,то заголовок был "Польша повержена".Следом разгромное поражение от французов, и скромное - "уступили".

00:32

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