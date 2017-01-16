Олег Ходьков: "Сборная России прекрасно понимает, что назад дороги уже нет"

Олимпийский чемпион 2000 года Олег Ходьков уверен, что сборная России одержит победу над Польшей в матче чемпионата мира. Тем не менее, по его мнению, сегодняшняя встреча получится непростой.

- Игра очень важная, за выход из группы, - цитирует "Р-Спорт" Ходькова. - С норвежцами сборная России сыграла не очень удачно. Все ребята прекрасно понимают, что назад дороги уже нет. Надо кровь из носу победить поляков. У соперника есть кадровые потери. Их главный тренер Талант Дуйшебаев обновил состав, много молодых игроков. Но все равно с поляками придется непросто. Их молодежь будет доказывать свою состоятельность. За счет опыта мы должны обыгрывать их. Я уверен, что победим сборную Польши.

По сравнению с матчем против норвежцев менять ничего не нужно, надо просто забить свои мячи. Против норвежцев мы играли защитную схему "5-1", и довольно неплохо получилось. Наверное, и против поляков стоит начать матч так же.