17:23 | Гандбол — Чемпионат мира

Мужской ЧМ по гандболу-2025 может впервые пройти в России

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Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд может пройти в 2025 году в России, сообщает официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского края. В сообщении отмечается, что Ставропольский край представил проект госпрограммы "Подготовка к проведению в 2025 году чемпионата мира по гандболу".

По проекту запланировано строительство спортивных объектов в регионе Кавказских Минеральных вод, в Ставрополе, Буденновске и Невинномысске.

Ранее мужской чемпионат мира по гандболу еще ни разу не проходил ни в России, ни в СССР.

Дополнительная информация

http://www.stavinvest.ru/press/news/4418

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