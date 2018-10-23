Мужской ЧМ по гандболу-2025 может впервые пройти в России

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд может пройти в 2025 году в России, сообщает официальный сайт Министерства экономического развития Ставропольского края. В сообщении отмечается, что Ставропольский край представил проект госпрограммы "Подготовка к проведению в 2025 году чемпионата мира по гандболу".

По проекту запланировано строительство спортивных объектов в регионе Кавказских Минеральных вод, в Ставрополе, Буденновске и Невинномысске.

Ранее мужской чемпионат мира по гандболу еще ни разу не проходил ни в России, ни в СССР.