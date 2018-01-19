Глеб Калараш: "После непопадания на чемпионат Европы произошла реинкарнация сборной России"

Линейный сборной России Глеб Калараш считает, что приход нового тренерского штаба во главе с Эдуардом Кокшаровым помог развитию команды. По мнению игрока, потенциал сборной до конца еще не раскрыт.

Напомним, на минувшей неделе российские гандболисты заняли первое место в отборочной группе чемпионата мира-2019 и вышли в стыковые матчи, которые пройдут в июне.

– В нашей команде много игроков, которые знают, что означает участвовать в таких турнирах, когда чувствуешь эту атмосферу, – цитирует официальный сайт Федерации гандбола России Калараша. – А когда не попадаешь, куда хотел, ощущаешь – лишен того, на что рассчитывал. Чувства примерно такие, как если мы маленькому ребенку пообещали велосипед, а купили кубики за плохое поведение. Безусловно, сейчас происходит "апдейт" сборной, я бы сказал, реинкарнация нашей команды. Пришел новый тренерский штаб во главе с Эдуардом Кокшаровым. У нас появились новая атмосфера, новые схемы в защите и нападении. Я не говорю, что было плохо при Дмитрии Торгованове, под его руководством тоже была своя атмосфера, он следовал своей линии. У нового тренерского штаба она другая, свое видение, точка зрения, и мы работаем по этому направлению. У нас появились игроки, которые давно не привлекались в сборную, либо молодые гандболисты, такие, как Виталий Комогоров, Дмитрий Санталов. Думаю, с каждым сбором мы будем только укреплять начатое, прогрессировать, и новые ребята будут чувствовать себя увереннее.

– По внутренним ощущениям, на что способна сборная России? Чувствуете, что у команды пока не до конца раскрыт потенциал?

– Мы прекрасно чувствуем, что наш потенциал еще не раскрыт. Наверное, этого можно добиться за счет большей работы. К сожалению, у нас нет столько времени, как в клубах, когда можно находиться целый месяц на сборах. Что же, если мы находимся в таких условиях, то нужно стараться максимально использовать отведённое на тренировки время. А так нам, безусловно, хочется доказать, что наш потенциал выше.