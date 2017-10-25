Эдуард Кокшаров: "В матче со Словакией нужно играть с холодной головой"

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2019 со Словакией и оценил возвращение правого полусреднего Константина Игропуло.

– Если вы говорите о волнении, то его нет. Когда знаешь, что ты делаешь, то его не может быть,, – цитирует Кокшарова официальный сайт ФГР. – За свою спортивную карьеру я поработал со многими тренерами, поэтому могу проанализировать, кто и как себя вел. Могу точно сказать, что любая неуверенность сразу передается команде. Если тренер будет волноваться и нервничать, то и игроки тоже. Нужно просто работать, оттачивать на тренировках все игровые элементы, чтобы знать и понимать, что мы будем делать в ходе самого матча. Конечно, игра может складываться по-разному, но в любом случае у кого-то должна быть холодная голова и трезвый расчет.

– В полном составе наша команда собралась лишь в понедельник. Вы довольны, как идёт подготовка к матчу со Словакией, отношением игроков к делу?

– Отношению к делу профессиональное, потому что большинство игроков приехали из-за границы. К этим гандболистам тянется молодежь, игроки, которые выступают в российской Суперлиге. Они видят, как тренируются гандболисты постарше, и пытаются брать с них пример. Времени на подготовку к первой игре квалификации чемпионата мира мало, пытаемся что-то сделать даже не на ходу, а на бегу, и, конечно, нам хочется, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались к нашим требованиям. Понимаем, что за три дня привнести большие изменения сложно. Но мы разговариваем с игроками, все внимательно относятся к тому, что мы объясняем во время видеоразборов, чтобы выполнять во время тренировок наши установки.

– В сборную России вернулся Константин Игропуло. Это большое подспорье для национальной команды?

– У Константина огромное желание доказать прежде всего себе и всем остальным, что он незаслуженно не получал вызов в сборную России, и что он достоин быть в национальной команде. Другое дело, что иногда большое желание может сыграть злую шутку. Поэтому нужно успокоиться, мы все всё понимаем, конечно, присутствие Константина Игропуло для нас большое подспорье. Но нам хочется, чтобы гандболисты играли на площадке с холодной головой и показали потенциал, которого мы все жднм.

– Сборной России предстоит открыть отбор на чемпионат мира матчем со Словакией, с которой дважды встречалась в квалификации на Евро-2018. Вы будете обращать внимание на эти игры при подготовке к встрече в четверг?

– Эти матчи уже в прошлом, каждая игра не похожа на предыдущую. Мы концентрируемся на своём. Прежде всего – отрабатываем игру в обороне и атаке. И, конечно, мы изучаем своего соперника – сборную Словакии.