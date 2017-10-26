Эдуард Кокшаров: "Меня все устроило в плане результата"

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров после победы над командой Словакии (32:22) в первом отборочном матче чемпионата мира 2019 года отметил, что доволен результатом и игрой команды.

- Меня все устроило в плане результата, я доволен. Нам важно, что мы делаем и как делаем, - цитирует "Р-Спорт" Кокшарова. - У нас было большое желание доказать самим себе и всем окружающим, что находимся незаслуженно там, где мы находимся. Пристально готовились, провели тщательный разбор соперника. Я доволен, поблагодарил игроков нашей команды, которые показали сегодня достойную игру.