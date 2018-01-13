Эдуард Кокшаров: "Игрой с Финляндией доволен на 60 процентов"

Главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров после победы над командой Финляндии (36:26) в финальном матче первого квалификационного раунда на чемпионат мира-2019 отметил, что фаворит в игре был известен заранее. Также он подчеркнул, что мотивировать команду на такого соперника было непросто.



– Команда выполнила основную задачу, доволен этим, – цитирует ТАСС Кокшарова. – Была установка на игру, доволен на 60 процентов. Конечно, мы заведомо знали, что сильнее сборной Финляндии. Тяжело было мотивировать команду, но мы постарались выполнить задачу.



Напомним, что российская сборная одержала шесть побед в шести матчах и заняла первое место в группе, которое дает право выступить в июне в плей-офф квалификации. Чемпионат мира среди мужчин пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января 2019 года.