Дмитрий Житников: "Задача сборной России – победа в отборе и выход на ЧМ-2019"

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников подчеркнул, что гандболисты нацелены на победу в квалификационном турнире и завоевание права выступить на чемпионате мира 2019 года.

Соперникам россиян по группе 1 являются сборные Словакии, Финляндии и Люксембурга. Только победитель группы продолжит борьбу за путевки на ЧМ-2019 и сыграет на следующем этапе – в матчах плей-офф.

– У нас сейчас обновленная команда, новые тренеры, и мы все начинаем с нуля. Конечно, наша цель – сначала выйти из отборочной группы, а потом обязательно пробиться на чемпионат мира, – приводит "Р-Спорт" слова Житникова. – Другой задачи у нас нет. Основным нашим конкурентом будет сборная Словакии, но и команда Финляндии, думаю, также не является подарком.

Мы собрались вместе не так давно, в первой игре нам придется тяжело. Хорошо, что мы играем дома. Я надеюсь, что мы не повторим того результата, который был в прошлом году. Нам обязательно надо побеждать.

У словаков достаточно неплохая команда, несмотря на то, что в последних матчах играло много возрастных гандболистов. Я надеюсь, что мы изменим соотношение в нашем противостоянии. У них нет в составе ярких звезд, но они настоящие бойцы, играют за счет сердца и эмоций. И на этом фоне у словаков очень хорошо идет игра.