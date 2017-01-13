Дмитрий Житников: "Если бы сборная России проиграла Японии, нас бы не поняли"

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Житников после победы над Японией в матче чемпионата России (39:29) отметил важность начала турнира с победы. Также он считает, что следующий матч будет еще сложнее, так как соперником будет Норвегия.

- Со сборной Японии всегда тяжело играть, потому что это быстрая, резкая, непредсказуемая команда, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Житникова. - Мы хорошо начали матч, создали себе отрыв в счете, но затем позволили сопернику сократить отставание. Вероятно, в этот момент мы расслабились, но хорошо, что затем показали свою игру в атаке.

- Сборной России прежде всего следует улучшить игру в обороне?

- Мы хорошо играли в защите в начале первого тайма, но затем что-то пошло не так. Второй тайм тоже хорошо начали и вновь стали ошибаться, позволять сборной Японии сокращать счет. В то же время хорошо, что в нужный момент мы сумели взять игру в свои руки.

- Насколько было важно начать чемпионат мира с победы?

- Конечно, всегда важно побеждать. Если бы проиграли Японии, мы бы этого не поняли. И нас бы не поняли.

- Следующий матч с командой Норвегии будет серьезнее?

- Сборная Норвегии, бесспорно, выше уровнем. Уверен, что нас ждет сложный матч. Сборная Норвегии в отличие от японцев показывает совершенно другой стиль гандбола, это скандинавская школа. Норвежцы на чемпионате Европы дошли до полуфинала, попали в четверку сильнейших, и это говорит само за себя.