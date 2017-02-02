Дмитрий Торгованов: "Желание тренировать сборную России есть всегда"

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов подчеркнул в интервью "Известиям", что у него не пропадало желание тренировать национальную команду. Он также подчеркнул, что коллектив нуждается в обновлении.

– В свете всех этих проблем у вас еще не пропало желание остаться во главе сборной после 3 февраля?

– Желание у меня есть всегда. Но надо понимать, что большинству игроков нашей сборной уже за 30 лет и для многих из них это был последний крупный турнир. Команду надо обновлять. Важно понять, что делать дальше. Тяжело с нынешнего уровня за два года подготовиться к борьбе за олимпийские медали, которые мы не выигрывали с 2004 года. Я уже не помню, когда мы выигрывали медали в молодежном и юношеском чемпионатах мира. Сейчас для нас считается успехом просто попадание на эти соревнования.

– Считаете, что омолаживать сборную под Олимпиаду-2020 нужно уже сейчас?

– Нужно. Но на прошедшем чемпионате мира у нас были молодые Александр Шкуринский и Дмитрий Киселев, которые пока не соответствуют уровню своих коллег из других команд. Мы должны работать для роста их мастерства, но для этого нужны опыт и игровая практика. Здесь я поддержу позицию президента ФГР Сергея Шишкарева – в нашем национальном чемпионате нужно пять-шесть сильных команд уровня "Чеховских медведей". А сейчас только в Чехове нам удается более-менее удерживать гандболистов на длительный срок и стабильно наигрывать состав. Остальным командам тяжело. Например, из "Невы" два года назад ушли восемь игроков, год назад – пять. Поэтому обновлять команду надо, но при этом нельзя чего-то добиться на Олимпиаде, пропустив чемпионат Европы. А у нас сейчас отбор к нему в самом разгаре. И неясно, сможет ли молодежь сразу дать результат, если бросить ее в самое пекло.