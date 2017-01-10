Дмитрий Торгованов: "Тревожат микротравмы и недостаток информации о Японии"

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов перед стартом чемпионата мира во Франции отметил, что опасается микротравм игроков. По словам специалиста, его также тревожит недостаток информации о первом сопернике россиян – сборной Японии.

- Есть некоторое беспокойство насчет микротравм у игроков, - сказал Торгованов. - Хотелось бы, чтобы ребята "подвыздоровели" перед играми. И тревожно еще из-за того, что первая игра у нас с Японией. У нас очень мало видеозаписей с их играми. Практически нет свежих матчей. С остальными соперниками по группе таких проблем нет. (Сергей ФИШ)