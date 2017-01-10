12:57 | ГАНДБОЛ — Чемпионат мира

Дмитрий Торгованов: "Тревожат микротравмы и недостаток информации о Японии"

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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов перед стартом чемпионата мира во Франции отметил, что опасается микротравм игроков. По словам специалиста, его также тревожит недостаток информации о первом сопернике россиян – сборной Японии.

 - Есть некоторое беспокойство насчет микротравм у игроков, - сказал Торгованов. - Хотелось бы, чтобы ребята "подвыздоровели" перед играми. И тревожно еще из-за того, что первая игра у нас с Японией. У нас очень мало видеозаписей с их играми. Практически нет свежих матчей. С остальными соперниками по группе таких проблем нет. (Сергей ФИШ)

 

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Материалы REN-TV

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