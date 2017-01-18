Дмитрий Торгованов: "Сверхдраматизма в поражении от Франции не вижу"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 4-го тура группового турнира чемпионата мира с Францией (24:35) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист посетовал на плохую игру в защите.

– В первом тайме мы показали довольно неплохую игру в нападении, но в защите мало чего получилось. Плюс ни один из наших вратарей не отстоял так, как умеет.

А во второй половине после первых 10 минут у нас перестало получаться и в нападении.

– Чем это можно объяснить?

– 10 тысяч зрителей, болеющих за соперника. Многие из наших игроков не участвовали в таких играх. Их можно понять. Но сверхдраматизма в этой ситуации не вижу. По большому счету, эта игра на турнирное положение никак не влияла. Для нас гораздо важнее исправить все ошибки к матчу с Бразилией.