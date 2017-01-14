Дмитрий Торгованов: "С Норвегией не забили столько, что на две игры хватит"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после поражения от Норвегии (24:28) в матче группового турнира чемпионата мира подчеркнул, что команда провалила первый тайм. По словам Торгованова, соперник заслужил победу, передает спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- Мы сегодня столько не забили, что хватит на две игры, - посетовал Торговановю - Норвежцы сегодня больше заслужили победу. Первый тайм мы вообще провалили. Отыграть семь мячей на таком турнире, как чемпионат мира – задача очень сложная. Мы пытались. Но получилось не все. Нет ничего тяжелее, чем догонять и ждать.

- С чем связан такой низкий процент реализации атак?

- Если бы я знал. Может быть, имела место какая-то самоуверенность после Японии. Но забей мы хотя бы 60 процентов… Хотя сослагательное наклонение к спорту не применимо. И к этой игре мы готовились очень серьезно.

- У Тимура Дибирова хоть раз в жизни была такая статистика, как сегодня?

- 0 из 4? Я не помню такого.