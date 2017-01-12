Дмитрий Торгованов: "России повезло в матче с Японией"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов отметил, что стартовый матч чемпионата мира против Японии (39:29) сложился для его команды не лучшим образом. По его словам, россияне допускали много ошибок.

- Японская команда играла агрессивно в защите, это достаточно сложно для всех команд, - цитирует ТАСС Торгованова. - Во втором тайме мы сделали много ошибок, когда вели всего лишь один мяч. Итоговый результат не по игре, нам повезло, а вообще разница в счете могла быть другой, но мы смогли переломить ход матча. Первые матчи на чемпионате мира всегда содержат множество ошибок, но мы уже провели его, теперь пусть остальные сыграют с японцами.

Нельзя никого пинать, мы же в Европе. Но мы понимаем, что 29 пропущенных мячей - это достаточно много. Но также понимаем и то, что в первом матче на чемпионате мира бывают ошибки.