Дмитрий Торгованов: "Понятно, почему у французов смена поколений проходит безболезненно"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) согласился с тем, что ключевым на турнире стало поражение от Норвегии, передает из Парижа спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист подчеркнул: смена поколений в российской команде проходит тяжело.

– Ключевое поражение на турнире – от Норвегии? Займи второе место – все могло быть иначе.

– Первый тайм с ними мы провалили, да.

– У нас сейчас возрастная команда и, очевидно, ее нужно обновлять. Но юноши и юниоры выступают на турнирах по своим возрастам провально. Что делать?

– Пока не знаю. Будем думать. Но если французы выигрывают юношеские и юниорские чемпионаты мира, то понятно, что смена поколений у них проходит безболезненно. Из команды, которая по молодежным возрастам первая-вторая – можно сделать чемпионов. А вот из сборной, которая занимает места в районе 16-х – гораздо тяжелее.