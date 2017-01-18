Дмитрий Торгованов: "Нельзя забывать, как над тобой издеваются при таком количестве зрителей"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 4-го тура группового турнира чемпионата мира с Францией (24:35) назвал эту встречу издевательством, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист посетовал на плохую игру вратарей.

– Этот матч из тех, которые хотелось бы скорее забыть?

– Такие игры тоже нельзя забывать. Когда над тобой так издеваются при таком количестве зрителей…

При этом хочу сказать, что если французы продолжат показывать такую игру – они будут чемпионами. При всем уважении к остальным командам.

– Что сегодня происходило в российской защите?

– Вратари на двоих отбили семь мячей. Это не совсем правильно.

– Но их, по сути, расстреливали.

– Как говорил великий Андрей Лавров: "Не можешь отбить, отойди – я сам отобью". Все-таки из 46 бросков можно было вытащить больше. Не в обиду вратарям. Хотя и защита много упускала. Ну, не можешь справиться – так выйди, встреть. Будь мужиком.

Полностью интервью Торгованова