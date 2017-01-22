Дмитрий Торгованов: "Не могу объяснить такое судейство. Может, мы им чем-то не нравимся?"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после матча 1/8 финала чемпионата мира со Словенией (26:32) выразил сожаление по поводу поражения, передает из Парижа спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Специалист посетовал на судейство.

– Поздравляю Словению с уверенной победой, – начал Торгованов. – Но понятно, что победа может быть уверенной, когда соотношение двухминутных удалений -7-2. И когда у нас восемь раз забрали мяч в нападении. Наверное, не умеем держать…

Я был на многих чемпионатах мира, немало повидал. Теперь увидел еще кое-что.

– Чем можно объяснить такое судейство?

– Самому интересно. Может, мы им чем-то не нравимся?