Дмитрий Торгованов: "Изучать расклады в другой группе пока рано"

Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов после победы над Польшей в матче группового турнира чемпионата мира отметил, что пока рано оценивать турнирные перспективы, передает из Нанта спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Команда обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира, однако соперник по плей-офф пока неизвестен.

- Теперь, когда выход в плей-офф гарантирован, будет полегче?

- С французами легко точно не будет.

- Богданов сказал, что если зацепим очко с Францией – все будут довольны.

- А если два? То не будут?

- Уже знаете расклады в другой группе, с одной из команд которой нам играть?

- Еще рано. После матча с Францией будет понятнее.

- Чипурин и Черноиванов сегодня практически не играли…

- Миша заработал важный семиметровый. А так мы исходили из того, что нам необходима подвижная защита. Пришлось Глебу Каларашу играть 60 минут. Он бы еще забил парочку – цены бы ему не было.