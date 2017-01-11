Дмитрий Торгованов: "Цель сборной России на ЧМ - сражаться за высокие позиции"

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Торгованов признался, что не испытывает волнения перед чемпионатом мира. Турнир пройдет с 11 по 29 января во Франции. Россияне сыграют в одной группе с командами Японии, Норвегии, Бразилии, Польши и Франции.

- Могу признаться, что не испытываю волнения, потому что мы со Львом Геннадиевичем Ворониным прошли несколько чемпионатов мира, чемпионатов Европы и Олимпийские игры, - цитирует пресс-служба федерации гандбола России Торгованова. - Есть переживания, связанные с тем, получится ли у нас, что мы задумали. Но это не значит, что есть волнение – скорее мы понимаем степень ответственности.

- У сборной России достаточно высокие цели на чемпионат мира. Это вас мотивирует?

- Вопрос сформулирован не совсем верно, высокие цели всегда должны ставиться. После чемпионата Европы мы общались с ребятами и говорили, что нам не хочется бороться за 8-9-е места, потому что наша цель - сражаться за высокие позиции.

- Игроки сборной России говорят, что принимают этот вызов. Вы ощущаете, что команда рвется в бой?

- Каждый игрок должен рваться в бой, так как не каждому выпадает шанс принять участие в чемпионате мира. По большому счету, команда существует год, по сравнению с тем же чемпионатом Европы состав у нас обновился. Надеюсь, что во Франции у нас все будет хорошо.