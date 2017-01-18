Дмитрий Ковалев: "Если бразильцы ловят кураж, то их сложно остановить, а если возникают проблемы, они сыпятся"

Правый крайний сборной России Дмитрий Ковалев признался, что команда надеется сыграть на менталитете соперника в матче чемпионата мира против Бразилии. Встреча состоится завтра и начнется в 16.00 по московскому времени.

– Бразильцы на чемпионате мира производят двоякие впечатления, – цитирует пресс-служба Федерации гандбола России Ковалева. – Они отдали матч французам, затем уверенно обыграли Польшу и Японию. В матче с норвежцами – вновь поражение. Может быть, это тактические ходы, и они тоже делают ставку на матч с нами. По менталитету бразильцы такие, что если они ловят кураж, то их сложно остановить, а если возникают проблемы, они сыпятся. Мы надеемся, как раз сыграть на этом.